В следующие 10 дней погода будет переменчивой — от дождей в субботу до погоды без осадков в ближайшие дни. После этого дожди снова вернутся, однако будут умеренными.

В то же время, температурный фон будет достаточно устойчивым. Ночью в большинстве областей ожидаются морозные показатели, а днем ​​будет плюсовая температура, местами столбики термометров покажут до 12°.

Более подробно о прогнозе погоды в Украине на 10 дней эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды в Украине на выходные 13 и 14 ноября

На выходных в Украине синоптическая ситуация будет складываться по-разному.

— Завтра ночью на погоду еще будет влиять атмосферный фронт, который сейчас проходит через территорию Украины, но днем ​​он начнет отступать на юго-восток и его влияние слабеть, дождей будет становиться меньше.

Далее будет интенсивно расти и атмосферное давление — поэтому уже 15-16 ноября погоду без осадков будет формировать антициклон, центр которого 15 ноября будет находиться вблизи Одесской области, — говорит синоптики Укргидрометцентра.

Таким образом, в субботу, 14 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью, кроме запада, ожидаются умеренные дожди. Днем осадки не прогнозируются, только на крайнем юге и юго-востоке страны пройдут небольшие дожди.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, ночью местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью и днем ​​в западных и северных областях 0-6° тепла (на Закарпатье и в Карпатах ночью 2-7° мороза), на остальной территории 3-8° тепла, на востоке и юго-востоке страны 7-12°.

В воскресенье, 15 ноября, будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, на Левобережье местами 1-3° тепла. Днем в Украине будет 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 16-18 ноября

В понедельник, 16 ноября, антициклон будет отходить за пределы Украины. По словам Натальи Птухи, он будет направляться в восточном направлении.

— Так что в дневные часы 16 ноября в западные области уже будет приходить следующий атмосферный фронт, поэтому там местами, вероятны, небольшие дожди. С 17 ноября он пойдет и по другим областям, принеся туда осадки, — говорит синоптик.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем ​​и Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​3-8° тепла. На западе и юго-западе страны ночью ожидается 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

Во вторник, 17 ноября, облачно с прояснениями.

В западных, днем ​​и северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на востоке и северо-востоке страны 0-5° мороза. Днем в Украине ожидается 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве южных областей 8-13°.

В среду, 18 ноября, облачно. Ночью на Левобережье и на крайнем западе, днем ​​в Украине, кроме востока

и юго-востока, пройдут небольшие, днем ​​на западе страны умеренные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла. Днем в Украине будет 7-12 градусов тепла, в южные части 13-18 градусов.

Консультативный прогноз на 19 – 22 ноября

В Украине 19-20 ноября пройдут дожди, 21-22 ноября без существенных осадков.

– По температурным показателям – они будут колебаться и будут, то некоторое повышение до плюсов, то снижение, особенно во время прояснений 21-22 ноября. Тогда ожидается ночное понижение температуры до 0-5° мороза, — говорит Наталья Птуха.

19 ноября температура ночью и днем ​​5-11° тепла, 20 ноября в западных областях, 21-22 ноября по всей Украине будет наблюдаться тенденция к снижению температура до 0-5° мороза ночью и до 2-8° тепла днем.

Таким образом, в ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие температурные качели – от плюсов до небольших минусов. И до 20-х чисел ноября эта тенденция будет сохраняться.

Также на территории нашей страны будут господствовать осадки — где-то дожди будут отступать, потом возвращаться снова. В то же время снег пока не ожидается.

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