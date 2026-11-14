Украине необходимо в 2,5 раза увеличить количество истребителей F-16, которые одновременно находятся в воздухе. Причина в том, что имеющиеся самолеты регулярно отправляют на ремонт и техническое обслуживание.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

Зеленский заявил о необходимости в истребителях F-16

— На сегодняшний день нам нужно в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе, чем то количество, которое мы применяем. То есть у нас на бумагах все это есть, но они постоянно в реновации, потому что F-16 не молодые, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что для решения этой проблемы Украина должна продолжить работу в том числе с американской стороной.

Сейчас смотрят

Президент сообщил, что планирует присоединиться онлайн к заседанию в формате Рамштайн, которое должно состояться на следующей неделе.

По словам Зеленского, партнеры должны предоставить Украине соответствующие пакеты помощи, которые будут охватывать все актуальные потребности.

— Мы это проговорили во время многосторонней встречи – группы друзей Украины. Сказали, сколько у европейцев есть PAC-2, PAC-3. Попросили поработать над процентом от этих запасов. Это сложный вопрос. Очень их просим. Очень просим и самолеты F-16. Есть лимиты по использованию, потому что самолеты не новые, – отметил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что Украина передала партнерам перечень потребностей в энергетических пакетах для городов. Особое внимание уделили Киеву, Днепру, Харькову, Херсону и Запорожью.

Кабинет министров подготовил специальные проекты зимней поддержки. Они предусматривают обеспечение необходимыми объемами дизельного топлива и бензина, топливом для дизельных генераторов и автобусами.

— Потому что если придется сокращать электротранспорт, то нужен конкретный объем топлива и автобусов. Это большое количество необходимого, и поэтому без партнеров будет сложно. Во время Рамштайна и встречи Коалиции желающих в Берлине 19 ноября ожидаем закрытия этих потребностей в том или ином виде, – подчеркнул он.

Ранее президент говорил, что американские истребители F-16 демонстрируют высокую эффективность в противодействии новым российским реактивным беспилотникам.

Однако около половины этих самолетов в течение длительного времени находятся в Европе, где проходят ремонт и техническое обслуживание.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.