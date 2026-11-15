За минулу добу на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення між російськими окупантами та українськими захисниками.

Учора РФ завдала одного ракетного та 104 авіаційних ударів, а також скинула 311 керованих авіабомб. Війська РФ застосували 6957 дронів-камікадзе та здійснили 1981 обстріл.

Детальніше про ситуацію на фронті — на карті бойових дій у матеріалі Фактів ICTV.

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Карта бойових дій на 15 листопада 2026

Ситуація в Україні на 15 листопада 2026

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника в районі Тихого, у бік населених пунктів Охрімівка, Графське та Миколаївка.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку відбито спроби вклинитися в українську оборону там, де окупанти проводили п’ять атак у бік населених пунктів Нове, Надія, Зелена Долина, Колодязі та Лиман.

На Слов’янському напрямку війська РФ здійснили три атаки у районі Озерного, Пискунівки та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку окупанти штурмували один раз в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 10 атак. Війська РФ вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Русиного Яру, Кучерового Яру, Новомиколаївки та Вільного.

На Покровському напрямку ворог здійснив 17 атак там, де окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Мирне, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував в бік Зеленого Гаю та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції українських захисників, намагалися просунутися у бік населених пунктів Різдвянка та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 15 листопада 2026

Загалом втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення становлять:

особовий склад — 1 622 860 (+2 230);

танки — 12 478;

бойові броньовані машини — 25 784 (+34);

артилерійські системи — 52 401 (+46);

РСЗВ — 2 274 (+1);

засоби ППО — 1 756;

літаки — 452;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3 150 (+10);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 608 803 (+1 272);

крилаті ракети — 5 196;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 175 158 (+549);

спеціальна техніка — 4 906 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 726-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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