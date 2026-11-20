Карта боевых действий на 20 ноября 2026 года — ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки зафиксировано 278 боевых столкновений.
Вчера противник нанес три ракетных и 72 авиационных удара, в ходе которых сбросил 236 управляемых авиабомб.
Кроме того, захватчики задействовали 5 120 дронов-камикадзе и осуществили 2 106 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 26 — с применением реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2026
Ситуация в Украине на 20 ноября 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки агрессор совершил 10 атак, нанес четыре авиаудара, применив 10 управляемых авиабомб, и осуществил 149 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Охримовка, Анискино, Довгеньке.
На Купянском направлении враг один раз штурмовал в сторону Купянска.
Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили 13 атак возле населенных пунктов Надежда, Грековка, Зеленая Долина, Колодцы, Диброва и в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник совершил пять атак в районах населенных пунктов Ямполь, Кривая Лука и в направлении Дибровы, Николаевки, Орехуватки.
На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Вольное и в сторону Николайполя, Новопавловки, Торецкого, Кучерового Яра, Золотого Колодца.
Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Новый Донбасс, Краснополье, Доброполье, Новогришино, Мирное, Молодецкое и в направлении Гулево, Сергеевки.
На Александровском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Тернового.
На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Рождественка, Егоровка, а также в районе Рыбного, Верхней Терсы и Чаривного.
На Ореховском направлении зафиксированы четыре атаки в сторону Новопавловки, Новояковлевки и в районе Степового.
На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 20 ноября
- личного состава: около 1 633 130 (+2 150) человек;
- танков: 12 485 (+1);
- боевых бронированных машин: 25 860 (+32);
- артиллерийских систем: 52 574 (+17);
- РСЗО: 2 288 (+4);
- средств ПВО: 1 765 (+1);
- самолетов: 452;
- вертолетов: 356;
- наземных робототехнических комплексов: 3 196 (+2);
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 614 346 (+738);
- крылатых ракет: 5 196;
- кораблей и катеров: 35;
- подводных лодок: 2;
- автомобильной техники и автоцистерн: 177 536 (+369);
- специальной техники: 4 919 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.