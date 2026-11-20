За последние сутки зафиксировано 278 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных и 72 авиационных удара, в ходе которых сбросил 236 управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики задействовали 5 120 дронов-камикадзе и осуществили 2 106 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 26 — с применением реактивных систем залпового огня.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки агрессор совершил 10 атак, нанес четыре авиаудара, применив 10 управляемых авиабомб, и осуществил 149 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Охримовка, Анискино, Довгеньке.

На Купянском направлении враг один раз штурмовал в сторону Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили 13 атак возле населенных пунктов Надежда, Грековка, Зеленая Долина, Колодцы, Диброва и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил пять атак в районах населенных пунктов Ямполь, Кривая Лука и в направлении Дибровы, Николаевки, Орехуватки.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Вольное и в сторону Николайполя, Новопавловки, Торецкого, Кучерового Яра, Золотого Колодца.

Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Новый Донбасс, Краснополье, Доброполье, Новогришино, Мирное, Молодецкое и в направлении Гулево, Сергеевки.

На Александровском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Рождественка, Егоровка, а также в районе Рыбного, Верхней Терсы и Чаривного.

На Ореховском направлении зафиксированы четыре атаки в сторону Новопавловки, Новояковлевки и в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 20 ноября

личного состава: около 1 633 130 (+2 150) человек;

танков: 12 485 (+1);

боевых бронированных машин: 25 860 (+32);

артиллерийских систем: 52 574 (+17);

РСЗО: 2 288 (+4);

средств ПВО: 1 765 (+1);

самолетов: 452;

вертолетов: 356;

наземных робототехнических комплексов: 3 196 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня: 614 346 (+738);

крылатых ракет: 5 196;

кораблей и катеров: 35;

подводных лодок: 2;

автомобильной техники и автоцистерн: 177 536 (+369);

специальной техники: 4 919 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.