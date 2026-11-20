Протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.

Учора противник завдав три ракетних та 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 236 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 5 120 дронів-камікадзе та здійснили 2 106 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 26 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація в Україні на 20 листопада 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 10 атак, завдав чотири авіаційних ударів, застосувавши 10 КАБ, та здійснив 149 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки противника у районах населених пунктів Охрімівка, Анискине, Довгеньке.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував один раз в бік Куп’янська.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили 13 атак біля населених пунктів Надія, Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять атак у районах населених пунктів Ямпіль, Крива Лука та у напрямку Діброви, Миколаївки, Оріхуватки.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Вільне та у бік Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру, Золотого Колодязя.

Двадцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Красноподілля, Добропілля, Новогришине, Мирне, Молодецьке та в напрямку Гуліве, Сергіївки.

На Олександрівському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Різдвянка, Єгорівка та біля Рибного, Верхньої Терси, Чарівного.

На Оріхівському напрямку зафіксовано чотири атаки в бік Новопавлівки, Новояковлівки та біля Степового.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 20 листопада

особового складу: близько 1 633 130 (+2 150) осіб;

танків: 12 485 (+1);

бойових броньованих машин: 25 860 (+32);

артилерійських систем: 52 574 (+17);

РСЗВ: 2 288 (+4);

засобів ППО: 1 765 (+1);

літаків: 452;

гелікоптерів: 356;

наземних робототехнічних комплексів: 3 196 (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 614 346 (+738);

крилатих ракет: 5 196;

кораблів та катерів: 35;

підводних човнів: 2;

автомобільної техніки та автоцистерн: 177 536 (+369);

спеціальної техніки: 4 919 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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