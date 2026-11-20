Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях вынужденно ввели аварийные отключения электроэнергии в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру утром 20 ноября.

О введении ограничений электроснабжения сообщили в Укрэнерго и ДТЭК.

Аварийное отключение электроэнергии в четырех областях

По данным оператора энергосистемы, из-за атаки России на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме Украины крайне сложна. Аварийные отключения были вынужденно применены в четырех регионах, чтобы стабилизировать ее работу. Это касается Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областей.

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В Укрэнерго отметили, что энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение потребителям. О дальнейших изменениях компания будет сообщать дополнительно.

Утром 20 ноября во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину раздались взрывы во Львове. По информации мэра Львова Андрея Садового и начальника ОВА Максима Козицкого, в городе и области зафиксировали повреждения.

В частности, на улице Лазаренко во Львове обнаружили обломки ударного беспилотника Shahed — повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна. На улице Пулюя на тротуаре обнаружили часть ракеты, а на месте работают спасатели.

В то же время в селе Лисиничи Львовской области поврежден частный дом (по предварительным данным, пострадавших и пожара нет).

Кроме того, по данным компании ДТЭК, в результате массированной российской атаки 20 ноября без электроснабжения в Киеве осталась часть жителей пяти районов, а в других районах столицы ввели экстренные отключения.

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