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Карта бойових дій на 21 листопада 2026 – ситуація на фронтіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Протягом минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень.
Противник завдав двох ракетних та 53 авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб. Також застосував 4 582 дрони-камікадзе та 1 562 рази обстріляв населені пункти й позиції наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 21 листопада 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 732-гу добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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