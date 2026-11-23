Украинские военные нанесли точные удары по отделению полиции в центре Рыльска Курской области, где российские оккупанты обустроили мастерскую беспилотников спецподразделения Рубикон С, жилье бойцов и место дислокации пилотов БПЛА ФСБ РФ.

В результате поражения сдетонировал состав боеприпасов, который россияне хранили в помещении полиции в центре города. Об этом сообщил отдел коммуникаций 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Поражение мастерской Рубикон С, пилотов ФСБ и детонация склада

По данным разведки 8 корпуса ДШВ, в городе Рыльск Курской области российское спецподразделение БпЛА Рубикон С разместило свою мастерскую дронов в местном отделении полиции в центре города.

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Подразделения беспилотных систем корпуса нанесли точные удары по объекту, поразив мастерскую дронов, жилье военных подразделения Рубикон С и место дислокации пилотов дронов российской Федеральной службы безопасности Украины.

В результате попадания сдетонировал состав боеприпасов, который российские военные хранили в здании отделения полиции в центре города, вопреки всем требованиям безопасности.

В 8 корпусе ДШВ отметили, что размещение боеприпасов посреди города несет угрозу прежде всего для гражданских, а эту опасность создала именно российская сторона.

После мощных взрывов в центре города Рильские местные российские власти начали информационную кампанию, пытаясь переложить ответственность на Украину и заявляя о якобы дистанционном минировании центра города с украинских дронов.

— Ответственно заявляем, что это очередная российская ложь. Никакого дистанционного минирования из дронов мы не проводили. Взрывы в центре Рыльска стали следствием детонации боеприпасов в местном помещении полиции, — отметили в 8 корпусе ДШВ.

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