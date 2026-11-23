В отделении полиции Рыльска после удара ВСУ сдетонировал склад РФ: видеоДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Разведка 8 корпуса ДШВ ВСУ обнаружила в городе Рыльск Курской области место дислокации спецподразделения БпЛА Рубикон С, которое обустроило мастерскую дронов в местном отделении полиции.
- Подразделения беспилотных систем нанесли точные удары по объекту, поразив мастерскую и жилье бойцов Рубикона С, а также место дислокации пилотов БпЛА ФСБ РФ.
Украинские военные нанесли точные удары по отделению полиции в центре Рыльска Курской области, где российские оккупанты обустроили мастерскую беспилотников спецподразделения Рубикон С, жилье бойцов и место дислокации пилотов БПЛА ФСБ РФ.
В результате поражения сдетонировал состав боеприпасов, который россияне хранили в помещении полиции в центре города. Об этом сообщил отдел коммуникаций 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Поражение мастерской Рубикон С, пилотов ФСБ и детонация склада
По данным разведки 8 корпуса ДШВ, в городе Рыльск Курской области российское спецподразделение БпЛА Рубикон С разместило свою мастерскую дронов в местном отделении полиции в центре города.
Подразделения беспилотных систем корпуса нанесли точные удары по объекту, поразив мастерскую дронов, жилье военных подразделения Рубикон С и место дислокации пилотов дронов российской Федеральной службы безопасности Украины.
В результате попадания сдетонировал состав боеприпасов, который российские военные хранили в здании отделения полиции в центре города, вопреки всем требованиям безопасности.
В 8 корпусе ДШВ отметили, что размещение боеприпасов посреди города несет угрозу прежде всего для гражданских, а эту опасность создала именно российская сторона.
После мощных взрывов в центре города Рильские местные российские власти начали информационную кампанию, пытаясь переложить ответственность на Украину и заявляя о якобы дистанционном минировании центра города с украинских дронов.
— Ответственно заявляем, что это очередная российская ложь. Никакого дистанционного минирования из дронов мы не проводили. Взрывы в центре Рыльска стали следствием детонации боеприпасов в местном помещении полиции, — отметили в 8 корпусе ДШВ.