Українські військові завдали точних ударів по відділку поліції в центрі Рильська Курської області, де російські окупанти облаштували майстерню безпілотників спецпідрозділу Рубікон С, житло бійців та місце дислокації пілотів БпЛА ФСБ РФ.

Внаслідок ураження здетонував склад боєприпасів, який росіяни розмістили у приміщенні поліції в середмісті. Про це повідомив відділ комунікацій 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ураження майстерні Рубікон С, пілотів ФСБ та детонація складу

За даними розвідки 8 корпусу ДШВ, у місті Рильськ Курської області російський спецпідрозділ БпЛА Рубікон С розмістив свою майстерню дронів у місцевому відділку поліції в центрі міста.

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Підрозділи безпілотних систем корпусу завдали точних ударів по об’єкту, уразивши майстерню дронів, житло військових підрозділу Рубікон С та місце дислокації пілотів дронів російської Федеральної служби безпеки.

Внаслідок влучань здетонував склад боєприпасів, який російські військові зберігали у будівлі відділку поліції в середмісті всупереч усім вимогам безпеки.

У 8 корпусі ДШВ наголосили, що розміщення боєприпасів посеред міста несе загрозу насамперед для цивільних, а цю небезпеку створила саме російська сторона.

Після потужних вибухів у середмісті Рильська місцева російська влада розпочала інформаційну кампанію, намагаючись перекласти відповідальність на Україну та заявляючи про нібито дистанційне мінування центру міста з українських дронів.

— Відповідально заявляємо, що це чергова російська брехня. Жодного дистанційного мінування з дронів ми не проводили. Вибухи в центрі Рильська стали наслідком детонації складу боєприпасів у місцевому приміщенні поліції, — наголосили у 8 корпусі ДШВ.

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