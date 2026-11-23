Алексею Чернышеву объявили новое подозрение за фиктивное трудоустройство водителей и охранниковДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Зарплаты из бюджета на фиктивных работников: эксвицеппремьеру Чернышеву сообщили новое подозрение.
- Бывшему вице-премьеру Алексею Чернышеву объявили новое подозрение.
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему вице-премьер-министру и двум руководителям подразделений Министерства национального единства в растрате бюджетных средств из-за фиктивного трудоустройства пяти человек.
Об этом сообщает НАБУ.
Новое подозрение Алексею Чернышеву
По данным следствия, бывший вице-премьер организовал схему якобы трудоустройства пяти человек, которым выплачивали зарплату из бюджета министерства, хотя они фактически там не работали.
Эти люди работали личными водителями и охранниками эксминистра.
К реализации схемы, как утверждают в НАБУ и САП, он привлек двух руководителей структурных подразделений министерства. Они знали о фиктивном трудоустройстве, однако регулярно подписывали документы о проделанной работе.
На основании этих документов работникам начислялась реальная зарплата.
Бывшему вице-премьер-министру инкриминируют организацию растраты имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины), а также организацию служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Двум руководителям подразделений министерства сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Следственные органы официально не называют имя подозреваемого. В то же время из материалов следует, что речь идет об Алексее Чернышеве, который возглавлял Министерство национального единства Украины.
Другие дела Чернышева
Он уже фигурирует в двух других уголовных производствах.
В июне 2025 года ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки по делу о земельной сделке в Киеве. В НАБУ установили, что столичный застройщик хотел незаконно получить земельные участки в Киеве под строительство жилого комплекса. Он обратился к бывшему главе Министерства развития общин и территорий, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи этого участка.
В декабре того же года следователи завершили следствие по Чернышеву.
В ноябре 2025 года эксвицепремьеру объявили подозрение в незаконном обогащении в рамках дела Мидас.