ВАКС ухвалив вирок нардепу Лабазюку: 7 років в’язниці за спробу підкупу топпосадовцівДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- ВАКС призначив народному депутату Сергію Лабазюку сім років позбавлення волі.
- Його спільника, директора акціонерного товариства, засудили до шести років ув'язнення.
Вищий антикорупційний суд визнав винуватим народного депутата України Сергія Лабазюка та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі за спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Його спільника засудили до шести років ув’язнення, а до причетного акціонерного товариства суд застосував 10,7 млн грн штрафу та спецконфіскацію неправомірної вигоди.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). За даними інформагентств Інтерфакс-Україна та Укрінформ, йдеться саме про Сергія Лабазюка.
ВАКС засудив нардепа Сергія Лабазюка
Колегія суддів ВАКС визнала народного депутата та його спільника винуватими у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).
Суд призначив народному депутату сім років позбавлення волі, його спільнику (директору акціонерного товариства) — шість років позбавлення волі, а акціонерному товариству — 10,7 млн грн штрафу, а також застосовано спецконфіскацію до суми неправомірної вигоди.
У САП зазначили, що вирок набере законної сили через 30 днів із дня його проголошення, якщо сторони не оскаржать рішення в апеляційному порядку.
Суть справи щодо Сергія Лабазюка
Досудове розслідування, яке проводили детективи НАБУ, встановило, що народний депутат за попередньою змовою з директором акціонерного товариства запропонував неправомірну вигоду віцепрем’єр-міністру з відновлення України — міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Хабар пропонували за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне фігурантам товариство. Розмір відкату мав становити від 3% до 5% від суми фінансування, а згодом учасники змови передали посадовцям частину неправомірної вигоди в розмірі $150 тис.
Нагадаємо, 21 листопада 2023 року НАБУ і САП спільно з тодішнім віцепрем’єр-міністром із відновлення Олександром Кубраковим та головою Держагентства відновлення Мустафою Найємом провели масштабну операцію з викриття нардепів, посадовців і бізнесменів, задокументувавши три епізоди підкупу.
Наприкінці листопада 2023 року ВАКС обрав нардепу Сергію Лабазюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави в розмірі 40 млн 260 тис. грн, а в січні 2024 року антикорупційні органи завершили слідство у цій справі.