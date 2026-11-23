Вищий антикорупційний суд визнав винуватим народного депутата України Сергія Лабазюка та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі за спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Його спільника засудили до шести років ув’язнення, а до причетного акціонерного товариства суд застосував 10,7 млн грн штрафу та спецконфіскацію неправомірної вигоди.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). За даними інформагентств Інтерфакс-Україна та Укрінформ, йдеться саме про Сергія Лабазюка.

ВАКС засудив нардепа Сергія Лабазюка

Колегія суддів ВАКС визнала народного депутата та його спільника винуватими у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

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Суд призначив народному депутату сім років позбавлення волі, його спільнику (директору акціонерного товариства) — шість років позбавлення волі, а акціонерному товариству — 10,7 млн грн штрафу, а також застосовано спецконфіскацію до суми неправомірної вигоди.

У САП зазначили, що вирок набере законної сили через 30 днів із дня його проголошення, якщо сторони не оскаржать рішення в апеляційному порядку.

Суть справи щодо Сергія Лабазюка

Досудове розслідування, яке проводили детективи НАБУ, встановило, що народний депутат за попередньою змовою з директором акціонерного товариства запропонував неправомірну вигоду віцепрем’єр-міністру з відновлення України — міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Хабар пропонували за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне фігурантам товариство. Розмір відкату мав становити від 3% до 5% від суми фінансування, а згодом учасники змови передали посадовцям частину неправомірної вигоди в розмірі $150 тис.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року НАБУ і САП спільно з тодішнім віцепрем’єр-міністром із відновлення Олександром Кубраковим та головою Держагентства відновлення Мустафою Найємом провели масштабну операцію з викриття нардепів, посадовців і бізнесменів, задокументувавши три епізоди підкупу.

Наприкінці листопада 2023 року ВАКС обрав нардепу Сергію Лабазюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави в розмірі 40 млн 260 тис. грн, а в січні 2024 року антикорупційні органи завершили слідство у цій справі.

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