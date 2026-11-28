Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций СНБО против российских разработчиков беспилотников, наземных роботизированных комплексов и поставщиков компонентов для военно-промышленного комплекса РФ. В общей сложности под ограничения попали 81 физическое лицо и 67 компаний, среди которых предприятия, причастные к выпуску Shahed, самолетов Су-34, а также военная часть, управляющая полигоном Капустин Яр, откуда запускают ракету Орешник.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Украина применила санкции против российского ВПК

Первый санкционный список охватывает 44 граждан РФ и 31 российскую компанию, вовлеченных в материально-техническое обеспечение российского ВПК. Они производят и снабжают военным предприятиям продукцию, высокоточное промышленное оборудование, инструменты, компоненты и сырье, развивают беспилотные авиационные системы и робототехнические комплексы, а также готовят операторов боевых дронов.

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Среди них Сапсан — предприятие, производящее и поставляющее дроны оккупантам, а также сотрудничающее с научно-производственным центром, который производит Shahed и компоненты ракет Искандер.

Под ограничения попала компания Мавитэх, импортирующая в Россию различные компоненты из Китая в обход санкционных ограничений, и завод Сигнал, разрабатывающий и производящий беспилотники для сбора разведывательных данных.

В Офисе президента отметили, что часть этих компаний уже находится под санкциями Европейского Союза, США и Швейцарии. Украина будет работать с международными партнерами по полной синхронизации ограничений против этих предприятий, их учредителей и директоров в других юрисдикциях.

Санкции против воинской части полигона Капустин Яр

Во второй пакет санкций вошли 37 россиян и 36 российских компаний, которые производят и поставляют продукцию военным предприятиям РФ, а также развивают беспилотные авиационные системы и робототехнические комплексы.

В этот список попало предприятие Агрегат, производящее вертолеты, самолеты и компоненты к ним, в том числе к истребителям-бомбардировщикам Су-34.

Под ограничение попал Росси – производитель и поставщик беспилотных авиационных систем (выпускает до 150 систем в месяц) и центр подготовки операторов дронов.

Кроме того, санкции касаются разработчика и производителя наземных роботизированных платформ Новый рубеж, которые Россия применяет против украинских военных и для транспортировки боеприпасов.

В то же время Украина ввела санкции против воинской части 15644, управляющей полигоном Капустин Яр, откуда Россия запускает ракеты Орешник.

Советник-уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк подчеркнул, что каждое предприятие из обнародованных списков помогает производить оружие против украинцев — от Shahed до наземных роботов.

— Наш ответ — избавить их от компонентов и доступа к международным рынкам. Это сигнал партнерам: эти компании работают на ВПК России и обходят санкции. Просим поддержать синхронизацию, добавить их вместе с учредителями и директорами в ваши списки, — отметил он.

Ракета Орешник: что о ней известно

Впервые Россия осуществила боевой пуск новейшей баллистической ракеты Орешник во время удара по Украине утром 21 ноября 2024 года, применив оружие по городу Днепр.

В ночь на 9 января 2026 года российские войска вторично атаковали Орешником Украину. Тогда под удар этой ракеты попала Львовская область.

Еще один запуск прошел 24 мая 2026 года. Тогда РФ применила две ракеты Орешник. Вскоре стало известно, что один из них попал в район Белой Церкви, а другой упал на временно оккупированной территории Донецкой области.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что известно о новейшей баллистической ракете Орешник и сколько это оружие может лететь в Киев.

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