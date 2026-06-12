Россия впервые осуществила боевой пуск новейшей баллистической ракеты Орешник во время удара по Украине утром 21 ноября 2024 года, применив оружие по городу Днепр.

В ночь на 9 января 2026 года Россия атаковала Львовскую область ракетой Орешник.

24 мая РФ запустила еще два Орешника, один из которых попал в Белую Церковь, а другой – упал на временно оккупированной территории Донецкой области.

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Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко объяснил, какие характеристики ракеты Орешник, что о ней известно, какими могут быть последствия поражения.

Ракета Орешник: технические характеристики

– Собственно, ракета Орешник запускается с мобильной пусковой установки. На пусковой установке находится только одна такая ракета. Комплекс называется 15П771, ракета называется Р-28. В общем стандартные характеристики по скорости для баллистической ракеты. Скорость в режиме полета может достигать 28 тыс. км в час. То есть 28 М. А во время подлета она уже достигает 10 М, – рассказал эксперт.

Ракета имеет боевую часть, которая разделяется на шесть отдельных блоков индивидуального наведения. На терминальном отрезке они разделяются и способны поразить шесть отдельных целей, объяснил Валерий Романенко.

– Они входили в атмосферу. Очень ярко – это называют снопами. И то, что они входили, как раз видели в Днепре, – обратил внимание он.

По его словам, это никоим образом не высокоточное оружие, ведь отклонение от цели может составлять до 50 м.

По мнению Валерия Романенко, Орешник – просто предупреждение о том, что Россия готова применить ракеты такого класса, против которых европейские страны практически не имеют систем, способных их сбивать.

– Поэтому Германия сейчас взяла на вооружение системы, закупила в Израиле щит Давида и Arrow, которые способны бороться с такого типа ракетами, – подчеркнул он.

Ракета Орешник с ядерным снаряжением: какими будут последствия

Валерий Романенко рассказал, какими могут быть последствия поражения, если применить ракету Орешник с ядерным снаряжением.

– Это будет радиоактивное загрязнение. Долговременное последствие на огромных территориях, в зависимости от розы ветров в момент взрыва. Радиоактивное загрязнение можно понести и на Россию, и на Беларусь, и на Турцию, и на Европу. Я не думаю, что россияне позволят себе такое, – предположил он.

По его словам, ближайший стандарт для таких индивидуальных боеголовок — это 150 килотонн.

Для сравнения, сброшенная на Хиросиму бомба в 1945 году имела 20 килотонн. Тогда был уничтожен практически целый город в Японии.

– Шесть боеголовок разбросаны в радиусе несколько десятков км, может быть, если там индивидуально наведены и на максимальную дальность. То есть размером с пол Днепропетровской области может быть радиоактивное загрязнение в начальный момент. Это оружие средней дальности, в общем ракетно-ядерной войны. Если такое оружие применят по Европе — это серьезно будет Третья мировая война, – отметил авиаэксперт.

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