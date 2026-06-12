В Воздушных Силах Украины сообщили, что 12 июня в течение суток существует высокая вероятность применения баллистических ракет средней дальности типа Орешник. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

Что известно о грядущем ударе и сколько летит ракета Орешник в Киев, читайте в материале на Фактах ICTV.

Что известно об ударе Орешником по Украине

Речь идет как минимум о возможной подготовке двух ракет к пуску в пределах одного тренировочного окна. Даже если часть запусков будет носить учебный характер, риски для Украины остаются высокими из-за скорости и характера полета таких ракет.

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Российская сторона может проводить тренировочные пуски в течение нескольких часов, что требует повышенного внимания со стороны населения и системы оповещения. На активность на полигоне Капустин Яр обратил внимание руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметивший, что любые сигналы тревоги следует воспринимать серьезно, поскольку враг продолжает отрабатывать сценарии запусков.

Мониторинговые каналы, отслеживающие военную активность России, сообщили, что речь может идти о по меньшей мере двух орешниках, готовых к использованию в пределах одного периода активности полигона. Так что даже учебные пуски не исключают потенциальную угрозу, поскольку ракета движется на большой скорости.

Что известно о предыдущих применениях Орешника

Ракета Орешник неоднократно запускалась по территории Украины.

Первый пуск Россия совершила 21 ноября 2024 года, тогда удар был нанесен по Днепру. Это явилось первым случаем применения этой новейшей баллистической ракеты в боевых условиях.

Позже, по сообщениям, в ночь на 9 января 2026 года российские войска атаковали Львовскую область с использованием этой же ракеты.

Еще один эпизод произошел 24 мая 2026 года, когда РФ осуществила запуск двух ракет Орешник. По имеющимся данным, одна из них попала в район Белой Церкви, а другая упала на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Сколько летит Орешник в Киев: что говорит эксперт о траектории и времени подлета

О возможных целях и сколько летит Орешник из Капустиного Яра, Факты ICTV расспросили у эксперта информационно-консалтингового агентства Defense Express Ивана Киричевского. Он обращает внимание на то, что предугадать точную траекторию полета такой ракеты заранее невозможно.

По его словам, это баллистическая ракета средней дальности, которая не двигается по прямой линии. Ее полет происходит по сложной дугообразной траектории, которая зависит от ряда технических параметров и режима запуска.

Эксперт также отмечает, что в предыдущих зафиксированных случаях время полета таких ракет составляло не менее 15 минут. Именно столько, по его словам, может занимать подлет до цели, если речь идет о расстояниях до центральных регионов Украины, в частности, до Киева.

— По крайней мере, так было в предыдущих эпизодах, когда ракета летела по Львову, Днепру или по Белой Церкви, — заметил эксперт.

В то же время Киричевский подчеркнул, что пока нет оснований с уверенностью говорить о конкретных целях к моменту запуска. То есть заранее определить, будет ли это Киев или другой регион практически невозможно.

Киричевский пояснил, что в случае запуска из района Капустиного Яра ориентировочное время подлета в Киев может составить не менее 15 минут.

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