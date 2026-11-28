Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении защиты объектов критической инфраструктуры на отопительный период 2026-2027 годов. Документ предусматривает запрещение на освещение в СМИ последствий разрушений, сроков восстановления и хода строительства защитных сооружений.

Об этом говорится в указе президента №1151/2026 от 28 ноября, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 октября. О мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на следующий отопительный период 2026/27 года. Часть пунктов решения не публикуется и имеет гриф для служебного пользования.

Запрет на освещение последствий разрушений и строительства

Один из пунктов решения СНБО обязывает Кабинет министров принять безотлагательные меры по запрещению освещения в средствах массовой информации сведений о:

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последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры;

этапов и состояния строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения, в том числе предусмотренных Комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов.

В течение месяца правительство должно усилить инженерно-техническую защиту приоритетных объектов критической инфраструктуры и приоритизировать их обеспечение противовоздушным прикрытием.

Кроме того, Кабинет министров должен активизировать привлечение предприятий топливно-энергетического сектора и сектора систем жизнеобеспечения критической инфраструктуры к созданию групп противовоздушной обороны.

Также правительству следует в двухнедельный срок упростить оформление прав на земельные участки под энергообъекты.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин ответил на вопросы журналистов, как планируют реализовывать запрет и кто это будет контролировать.

— В СНБО говорят, что именно этот пункт расписан, в частности, на СБУ. Поэтому предварительно можно сказать, что комплекс мер будут определять Кабмин, СБУ, может еще другие привлеченные службы. Но ситуация сложная, потому что значительная часть таких публикаций – это анонимные Telegram-каналы, – сказал он.

Задачи для Минобороны, Генштаба и Минэнерго

Решение СНБО определяет ряд шагов для силового блока, профильных министерств и структур.

Министерству обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ поручено утвердить план действий по объектовой противовоздушной защите объектов критической инфраструктуры, в частности, для привлечения целевых финансовых ресурсов, средств от партнеров и комплектования соответствующих подразделений Сил обороны средствами ПВО.

Министерство энергетики Украины совместно с операторами критической инфраструктуры должно за два месяца разработать план-график строительства хранилищ на объектах инфраструктуры, где есть такая потребность, а в течение месяца подготовить к использованию имеющиеся укрытия.

Ряду ведомств, Агентству восстановления, местным администрациям и операторам критической инфраструктуры поручено за месяц завершить обустройство и ремонт инженерной защиты объектов энергетики и систем жизнеобеспечения от воздушных атак в соответствии с концепцией Страна-крепость и предыдущие правительственные постановления.

Отмечается, что в случае повреждений эта защита должна постоянно восстанавливаться и отчитываться ежеквартально.

Агентству восстановления и Укрэнерго поставлена ​​задача за месяц достроить защитные сооружения ІІ и ІІ (временного) уровней на определенных объектах критической инфраструктуры.

Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Генштабу ВСУ и проектному институту Минобороны поручено за месяц обновить требования к инженерной защите (постановление № 471), в частности, методику оценки укрытий первого уровня.

Полномочия для регионов и Киева

Областным и Киевской городской администрациям в месячный срок поручено принять решение о передаче из государственной в коммунальную собственность столицы оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии.

Кроме того, поручено обеспечить развитие маневренной и защищенной когенерации, увеличить количество средств резервного питания, организовать инженерную защиту энергообъектов и развитие сферы когенерации в регионах, а также подготовить дома к возможным отключениям электроэнергии.

Напомним, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной в результате атак армии РФ. В частности, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали подстанции, объекты генерации, линии электропередачи и газовую инфраструктуру, после чего зафиксировали повреждения в четырех областях.

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