Украинские военные продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим логистику российской армии. Под ударами оказались военные цели как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом 29 ноября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Поражены топливозаправщики и склады РФ

По информации Генштаба ВСУ, в течение 28 ноября и в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по объектам логистики российской армии.

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В частности, на территории Брянской области РФ были поражены три топливозаправщика противника, которые используются для обеспечения военной техники топливом.

Кроме того, украинские военные поразили склады материально-технических средств российских оккупантов в районе Макеевки Донецкой области и в районе Катериновки Луганской области.

Масштабы нанесенного противнику ущерба уточняются.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны будут продолжать наносить удары по ключевым военным целям противника до полного прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в ночь на 29 ноября беспилотники атаковали промышленную зону Тольятти в Самарской области РФ, где в результате удара вспыхнул пожар.

По результатам анализа кадров, опубликованных в сети, предполагалось, что под ударом могло оказаться химическое предприятие Тольяттикаучук, продукцию которого используют для производства твердого ракетного топлива.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщали об атаке на промышленную зону Нижнекамска в Татарстане и вероятном ударе по военному полигону Капустин Яр.

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы перехвате и уничтожении 1 017 украинских беспилотников над российскими регионами и временно оккупированным Крымом.

Впоследствии в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар в Тольятти по одному из важных предприятий военно-промышленного комплекса — КуйбышевАзот.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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