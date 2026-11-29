Українські військові продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують логістику російської армії. Під ударами опинилися військові цілі як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Про це 29 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Уражено паливозаправники та склади РФ

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 28 листопада та вночі проти 29 листопада Сили оборони України завдали низки ударів по об’єктах логістики російської армії.

Зараз дивляться

Зокрема, на території Брянської області РФ уражено три паливозаправники противника, які використовують для забезпечення військової техніки пальним.

Крім того, українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів російських окупантів у районі Макіївки Донецької області та в районі Катеринівки Луганської області.

Масштаби завданих противнику збитків уточнюються.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони продовжуватимуть завдавати ударів по ключових військових цілях противника до повного припинення Росією збройної агресії проти України.

Нагадаємо, уночі проти 29 листопада безпілотники атакували промислову зону Тольятті Самарської області РФ, де внаслідок удару спалахнула пожежа.

За результатами аналізу оприлюднених у мережі кадрів припускали, що під ударом могло опинитися хімічне підприємство Тольяттікаучук, продукцію якого використовують для виробництва твердого ракетного палива.

Крім того, моніторингові канали повідомляли про атаку на промислову зону Нижньокамська в Татарстані та ймовірний удар по військовому полігону Капустин Яр.

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито перехоплення та знищення 1 017 українських безпілотників над російськими регіонами та тимчасово окупованим Кримом.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили удар у Тольятті по одному з важливих підприємств військово-промислового комплексу — КуйбишевАзот.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 740-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.