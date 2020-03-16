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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара превысил психологическую отметку: курс валют на 16 марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2020 установил официальный курс на уровне 26,08 грн/1$, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс евро на 16 марта НБУ установил на уровне 29,05 грн/1€.

Смотрите: Будет стабильной или окрепнет. Эксперты не видят угроз для гривны

  • $1 — 26,08;
  • €1 — 29,05;
  • 1 польский злотый — 6,66;
  • 10 российских рублей — 3,4545.

Напомним, резкий рост доллара и евро начался с 10 марта. Накануне мировую экономику потряс обвал цен на нефть.

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