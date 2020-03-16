Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,08 грн/1$, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Курс євро на 16 березня НБУ встановив на рівні 29,05 грн/1€.
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- $1 – 26,08;
- €1 – 29,05;
- 1 польський злотий – 6,66;
- 10 російських рублів – 3,4545.
Нагадаємо, різке зростання долара і євро почалося з 10 березня. Напередодні світову економіку сколихнув обвал цін на нафту.
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