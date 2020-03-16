PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара перевищив психологічну відмітку: курс валют на 16 березня

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,08 грн/1$, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс євро на 16 березня НБУ встановив на рівні 29,05 грн/1€.

Дивіться: Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні

  • $1 – 26,08;
  • €1 – 29,05;
  • 1 польський злотий – 6,66;
  • 10 російських рублів – 3,4545.

Нагадаємо, різке зростання долара і євро почалося з 10 березня. Напередодні світову економіку сколихнув обвал цін на нафту.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка