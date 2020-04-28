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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Вступили в силу новые правила финмониторинга: что изменится с 28 апреля

В Украине 28 апреля вступили в силу новые правила борьбы с отмыванием доходов, принятые Верховной Радой 6 декабря 2019 года.

Речь идет об изменениях в закон №361- ІХ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Среди основных изменений, согласно документу:

  • обязательная идентификация личности при переводе суммы, превышающей 5 тыс. грн, в некоторых случаях — необходимость подтверждения происхождения доходов;
  • банки смогут проводить верификацию клиентов без их личного присутствия с помощью системы BankID НБУ, электронной подписи или видеоидентификации;
  • увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, с 150 тыс. до 400 тыс. грн с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций с 17 до 4;
  • предусматриваются механизмы регулирования сферы обращения виртуальных активов, в частности определен регулятор для субъектов этой сферы.

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Органы государственной власти обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого закона привести в соответствие свои нормативно-правовые акты.

Напомним, Национальный банк разработал для банков полноценные и упрощенные модели дистанционной верификации и идентификации клиентов на основе закона о предотвращении и противодействии легализации доходов.

Источник: Кабмин

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