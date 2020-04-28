Набули чинності нові правила фінмоніторингу: що зміниться з 28 квітня

В Україні 28 квітня набули чинності нові правила боротьби з відмиванням доходів, ухвалені Верховною Радою 6 грудня 2019 року.

Йдеться про зміни до закону №361-ІХ Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Серед основних змін, згідно з документом:

обов’язкова ідентифікація особи під час переказу суми, що перевищує 5 тис. грн, у деяких випадках – необхідність підтвердження походження доходів;

банки зможуть проводити верифікацію клієнтів без їх особистої присутності за допомогою системи BankID НБУ, електронного підпису чи відеоідентифікації;

збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, з 150 тис. до 400 тис. грн з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій з 17 до 4;

передбачаються механізми регулювання сфери обігу віртуальних активів, зокрема визначений регулятор для суб’єктів цієї сфери.

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Органи державної влади зобов’язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього закону привести у відповідність свої нормативно-правові акти.

Нагадаємо, Національний банк розробив для банків повноцінні і спрощені моделі дистанційній верифікації та ідентифікації клієнтів на основі закон про запобігання та протидію легалізації доходів.