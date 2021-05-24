Земельна реформа дозволить потроху ставати всім багатшими – Милованов

Впровадження земельної реформи в Україні додасть у бюджети різних рівнів приблизно $2 млрд або близько 1,5% ВВП.

Про це заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30. Земля.

– На мою думку, реформа повільна і обрізана. Економічний розвиток буде повільнішим. Але він все одно буде, – сказав він.

Як пояснив екс-міністр економіки, за розрахунками Київської школи економіки, навіть такий варіант реформи в майбутньому додасть близько $2 млрд, що становить приблизно 1,5% ВВП.

За словами Милованова, земельна реформа дозволить тим людям, які на сьогодні працюють і мають землю в своїй власності, отримувати фінансування під заставу цієї землі за білими схемами.

На його думку, це підніме продуктивність виробництва на землі і дозволить потроху ставати всім багатшими. Тому це в пріоритеті зараз.

– І місцевим громадам, адже вони збиратимуть більше податків і отримуватимуть більше інвестицій у землю, – наголосив чиновник.

Окрім того, Милованов зауважив, що потрібно буде ретельно слідкувати за тим, щоб після запуску земельної реформи не було рейдерства та інших зловживань.

– Однак ця реформа з обмеженням 100 га землі в одні руки гарантує, що якщо і намагатимуться захопити землю, то це робитимуть через якихось людей, в них обмежені обсяги будуть, треба мати систему підставних осіб. Але Міністерство юстиції і правоохоронні органи це побачать в реєстрах. Моніторитимуть, як земля передається, – додав він.

Зеленський підписав закон щодо проведення земельної децентралізації

Сьогодні, 24 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про дерегуляцію та управління у сфері земельних відносин.

Документ передбачає передання землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

На думку глави держави, цей закон докорінно змінює землеустрій нашої держави.