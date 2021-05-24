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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Успешная земельная реформа раскроет потенциал украинской экономики — Маасикас

матті маасікас

Внедрение земельной реформы в Украине поможет раскрыть огромный потенциал ее экономики.

Об этом во время форума Украина 30. Земля сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

— Успешная земельная реформа позволит раскрыть огромный дополнительный потенциал украинской экономики. У вас одни из лучших черноземов в мире. Вы можете накормить пол Европы, — отметил он.

Также Матти Маасикас добавил, что земельная реформа может помочь в развитии местным общинам, модернизировать много смежных сфер украинской экономики и привлечь иностранные инвестиции.

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В то же время он подчеркнул, что это только первый этап, поэтому нужно приложить много усилий, чтобы реализовать этот потенциал Украины.

Рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине заработает с 1 июля 2021 года, но только для физлиц, которые смогут покупать сельскохозяйственные земли с ограничением в 100 га в одни руки. На втором этапе, который стартует 1 января 2024 года, покупать земли смогут также юридические лица.

В то же время на форуме президент Владимир Зеленский подписал еще один важный документ — закон о передаче сельхозземель в собственность общинам.

Он предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

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