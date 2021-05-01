К концу 2021 года средняя зарплата может достичь 14,5 тыс. грн — прогноз Шмыгаля

В Украине наблюдается позитивный сценарий роста экономики. И это свидетельствует о том, что к концу этого года средняя зарплата может достичь 14,5 тыс. грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным Госстата в марте 2021 года реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020-го и составила 13,6 тыс. грн.

— Это на 2,2 тыс. больше, чем было за этот же месяц прошлого года, — добавил Шмыгаль.

По его словам, наибольший рост зарплат за год было в Черновицкой (на +31%), Донецкой (+30%) и Тернопольской (+27%) областях.

Поэтому по мнению премьера, позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достичь 14,5 тыс. грн.

Средняя зарплата в Украине

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата в Украине в 2021 году выросла до 14 179 грн. Это в 2,8 раза выше минимальной.

В сравнении с прошлым годом рост составил 15,6%.

Джерело: Денис Шмыгаль