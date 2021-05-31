Отчет по Единому социальному взносу (ЕСВ) — еще один обязательный, который должна подавать 2 группа ФЛП в налоговую инспекцию по месту регистрации один раз в год. В нем предприниматель отчитывается, какую сумму единого социального взноса он оплатил.

В конце прошлого года Минфин утвердил новую объединенную отчетность по НДФЛ (Налог на доходы физических лиц) и ЕСВ, которая называется Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков-физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса.

Расчет подается отдельно за каждый квартал в течение 40 календарных дней после окончания квартала. Первый раз его нужно подать за I квартал 2021 года.

Документ включает суммы НДФЛ, военного сбора и ЕСВ. Поэтому его будут подавать вместо отчета по ЕСВ и налогового расчета по форме № 1ДФ.