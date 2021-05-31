Кому нужно подавать декларацию плательщика единого налога?
Декларация по единому налогу — это обязательный отчет, который должны подавать ФЛП 2 группы раз в год.
Предпринимателям, которые являются плательщиками единого налога 2 группы, нужно подать этот отчет в течение 60 календарных дней после окончания года, то есть в период с 1 января по 1 марта.
Кто сдает отчет по Единому социальному взносу (ЕСВ)?
Отчет по Единому социальному взносу (ЕСВ) — еще один обязательный, который должна подавать 2 группа ФЛП в налоговую инспекцию по месту регистрации один раз в год. В нем предприниматель отчитывается, какую сумму единого социального взноса он оплатил.
В конце прошлого года Минфин утвердил новую объединенную отчетность по НДФЛ (Налог на доходы физических лиц) и ЕСВ, которая называется Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков-физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса.
Расчет подается отдельно за каждый квартал в течение 40 календарных дней после окончания квартала. Первый раз его нужно подать за I квартал 2021 года.
Документ включает суммы НДФЛ, военного сбора и ЕСВ. Поэтому его будут подавать вместо отчета по ЕСВ и налогового расчета по форме № 1ДФ.
Какие отчеты сдает ФЛП 2 группы, если есть наемные работники?
Если предприниматель работает с физлицами по договорам гражданско-правового характера или же у него есть наемные работники, то кроме годовых отчетов ФЛП 2 группы сдает:
- Отчет по ЕСВ по форме № Д4 — его подают ежемесячно до 19-го числа. В отчете указывают доход, выплаченный работникам и физлицам-контрагентам, а также Единый социальный взнос, который предприниматель уплатил с этого дохода.
Как подавать отчеты ФЛП 2 группы?
2 группа ФЛП может сдавать отчеты двумя способами: онлайн и в бумажном виде.
Чтобы подать бумажную декларацию, нужно заполнить два экземпляра документов и лично отнести их в региональный отдел налоговой или отправить по почте.
Но по почте экземпляры стоит отправлять не менее, чем за пять дней до конца срока подачи декларации.
Чтобы подавать декларацию онлайн, нужно сначала получить электронную цифровую подпись. После этого подавать отчет ФЛП 2 группы сможет через Кабинет налогоплательщика, выбрав раздел Введение отчетности.