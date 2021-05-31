Звіт з Єдиного соціального внеску (ЄСВ) – ще один обов’язковий, який повинна подавати 2 група ФОП до податкової інспекції за місцем реєстрації один раз на рік. У ньому підприємець звітує, яку суму єдиного соціального внеску він сплатив.

Наприкінці минулого року Мінфін затвердив нову об’єднану звітність з ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ, яка називається Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Розрахунок подається окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу. Перший раз його потрібно подати за І квартал 2021 року.

Документ включає суми ПДФО, військового збору та ЄСВ. Тому його подаватимуть замість звіту з ЄСВ та податкового розрахунку за формою №1ДФ.