Кому потрібно подавати декларацію платника єдиного податку?
Декларація з єдиного податку – це обов’язковий звіт, який повинні подавати ФОПи 2 групи раз на рік.
Підприємцям, які є платниками єдиного податку 2 групи, потрібно здати цей звіт протягом 60 календарних днів після закінчення року, тобто у період із 1 січня до 1 березня.
Хто здає звіт з Єдиного соціального внеску (ЄСВ)?
Звіт з Єдиного соціального внеску (ЄСВ) – ще один обов’язковий, який повинна подавати 2 група ФОП до податкової інспекції за місцем реєстрації один раз на рік. У ньому підприємець звітує, яку суму єдиного соціального внеску він сплатив.
Наприкінці минулого року Мінфін затвердив нову об’єднану звітність з ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ, яка називається Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.
Розрахунок подається окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу. Перший раз його потрібно подати за І квартал 2021 року.
Документ включає суми ПДФО, військового збору та ЄСВ. Тому його подаватимуть замість звіту з ЄСВ та податкового розрахунку за формою №1ДФ.
Які звіти здає ФОП 2 групи, якщо є наймані працівники?
Якщо підприємець працює з фізособами за договорами цивільно-правового характеру або ж у нього є наймані працівники, то крім річних звітів ФОП 2 групи здає:
- Звіт з ЄСВ за формою № Д4 – його подають щомісяця до 19-го числа. У звіті вказують дохід, виплачений працівникам і фізособам-контрагентам, а також Єдиний соціальний внесок, який підприємець сплатив з цього доходу.
Як подавати звіти ФОПам 2 групи?
2 група ФОП може здавати звіти двома способами: онлайн і у паперовому вигляді.
Щоб подати паперову декларацію, потрібно заповнити два екземпляри документів і особисто віднести їх у регіональний відділ податкової або надіслати поштою.
Але поштою екземпляри варто надсилати щонайменше за п’ять днів до кінця терміну подання декларації.
Щоб подавати декларацію онлайн, потрібно спочатку отримати електронний цифровий підпис. Після цього подавати звіт ФОП 2 групи зможе через Кабінет платника, обравши розділ Введення звітності.