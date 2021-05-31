У травні цього року Кабмін запровадив тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель. Воно діятиме на період карантину.

Держрегулювання передбачає, що граничні межі торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива повинні становити не вище 7 грн/літр і бензину – не вище 5 грн/літр. Але це поширюється лише на бензин марок А-92 і А-95, а також дизпаливо.

Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV зазначає, що запровадження урядом державного регулювання вартості бензину сприяло стабілізації цін. Але не можна не враховувати того, що вони суттєво залежать від вартості нафти.

За словами експерта, власне зростання цін на нафту протягом листопада-березня і стало головною причиною зростання цін на пальне. Хоча протягом останніх місяців вони стабілізувалися, проте не виключено, що в червні знову зростуть, через що здорожчає і пальне.

– Також в червні очікується плановий ремонт Мозирського НПЗ (Білорусь) – основного постачальника бензину на український ринок. Це також може призвести до перебоїв з постачанням і зростання цін. Але значного здорожчання бензину в червні очікувати не варто. Навіть якщо воно відбудеться, то не перевищить 2 грн за літр пального, – прогнозує експерт.

Тобто, якщо станом на 31 травня середня вартість бензину марок А-95 і А-92 становлять 28,93 грн і 28,17 відповідно, то у разі здорожчання до 2 грн гранична ціна становитиме 30,93 або ж 30,17 грн.

Ціна бензину на АЗС

Днями Міністерство розвитку економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, відштовхуючись від яких автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку.

Тому відтепер середня вартість 1 літра дизельного палива становить 20,89 грн, а 1 літра бензину – 24,84 грн.