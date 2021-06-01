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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

9 приоритетов развития: Кабмин принял Бюджетную декларацию до 2024 года

економіка україни

Правительство приняло бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в которой определены основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере и показатели их достижения.

Также документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год. Прежде всего усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности и стимулирование экономики, чтобы преодолеть последствия карантина, введенного из-за коронавируса.

Среди приоритетов, определенных бюджетной декларацией:

  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие агропромышленного комплекса;
  • формирование чистой и безопасной окружающей среды;
  • развитие административных услуг и их цифровизация;
  • усиление энергонезависимости;
  • создание эффективной и совершенной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
  • обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;
  • обеспечение качественного уровня медицины;
  • повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.
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Экономическая стратегия Украины

В январе этого года Кабмин определил экономическую стратегию Украины до 2030-го. Она будет основываться на 30 важнейших векторах развития.

Их разработали после того, как был проведен экономический аудит государства, согласно которому страна из-за отсутствия реформ в течение 10 лет потеряла $1 трлн ВВП.

Источник: Минфин

Фото: Depositphotos

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