9 приоритетов развития: Кабмин принял Бюджетную декларацию до 2024 года

Правительство приняло бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в которой определены основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере и показатели их достижения.

Также документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год. Прежде всего усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности и стимулирование экономики, чтобы преодолеть последствия карантина, введенного из-за коронавируса.

Среди приоритетов, определенных бюджетной декларацией:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

формирование чистой и безопасной окружающей среды;

развитие административных услуг и их цифровизация;

усиление энергонезависимости;

создание эффективной и совершенной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;

обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

Экономическая стратегия Украины

В январе этого года Кабмин определил экономическую стратегию Украины до 2030-го. Она будет основываться на 30 важнейших векторах развития.

Их разработали после того, как был проведен экономический аудит государства, согласно которому страна из-за отсутствия реформ в течение 10 лет потеряла $1 трлн ВВП.