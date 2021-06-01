9 приоритетов развития: Кабмин принял Бюджетную декларацию до 2024 года

Правительство приняло бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в которой определены основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере и показатели их достижения.
Также документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год. Прежде всего усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности и стимулирование экономики, чтобы преодолеть последствия карантина, введенного из-за коронавируса.
Среди приоритетов, определенных бюджетной декларацией:
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие агропромышленного комплекса;
- формирование чистой и безопасной окружающей среды;
- развитие административных услуг и их цифровизация;
- усиление энергонезависимости;
- создание эффективной и совершенной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
- обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;
- обеспечение качественного уровня медицины;
- повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.
Экономическая стратегия Украины
В январе этого года Кабмин определил экономическую стратегию Украины до 2030-го. Она будет основываться на 30 важнейших векторах развития.
Их разработали после того, как был проведен экономический аудит государства, согласно которому страна из-за отсутствия реформ в течение 10 лет потеряла $1 трлн ВВП.