9 пріоритетів розвитку: Кабмін ухвалив Бюджетну декларацію до 2024 року

Уряд ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у якій визначені основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері та показники їх досягнення.

Також документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік. Передусім зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності і стимулювання економіки, щоб подолати наслідки карантину, запровадженого через коронавірус.

Серед пріоритетів, визначених бюджетною декларацією:

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток агропромислового комплексу;

формування чистого та безпечного довкілля;

розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;

посилення енергонезалежності;

створення ефективної та досконалої системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;

забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;

забезпечення якісного рівня медицини;

підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

Економічна стратегія України

У січні цього року Кабмін визначив економічну стратегію України до 2030-го. Вона ґрунтуватиметься на 30 найважливіших векторах розвитку.

Їх напрацювали після того, як був проведений економічний аудит держави, згідно з яким країна через відсутність реформ упродовж 10 років втратила $1 трлн ВВП.