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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

9 пріоритетів розвитку: Кабмін ухвалив Бюджетну декларацію до 2024 року

економіка україни

Уряд ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у якій визначені основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері та показники їх досягнення.

Також документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік. Передусім зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності і стимулювання економіки, щоб подолати наслідки карантину, запровадженого через коронавірус.

Серед пріоритетів, визначених бюджетною декларацією:

  • посилення обороноздатності і безпеки держави;
  • розвиток агропромислового комплексу;
  • формування чистого та безпечного довкілля;
  • розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;
  • посилення енергонезалежності;
  • створення ефективної та досконалої системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;
  • забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;
  • забезпечення якісного рівня медицини;
  • підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.
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Економічна стратегія України

У січні цього року Кабмін визначив економічну стратегію України до 2030-го. Вона ґрунтуватиметься на 30 найважливіших векторах розвитку.

Їх напрацювали після того, як був проведений економічний аудит держави, згідно з яким країна через відсутність реформ упродовж 10 років втратила $1 трлн ВВП.

Джерело: Мінфін

Фото: Depositphotos

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