9 пріоритетів розвитку: Кабмін ухвалив Бюджетну декларацію до 2024 року

Уряд ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у якій визначені основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері та показники їх досягнення.
Також документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік. Передусім зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності і стимулювання економіки, щоб подолати наслідки карантину, запровадженого через коронавірус.
Серед пріоритетів, визначених бюджетною декларацією:
- посилення обороноздатності і безпеки держави;
- розвиток агропромислового комплексу;
- формування чистого та безпечного довкілля;
- розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;
- посилення енергонезалежності;
- створення ефективної та досконалої системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;
- забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;
- забезпечення якісного рівня медицини;
- підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.
Економічна стратегія України
У січні цього року Кабмін визначив економічну стратегію України до 2030-го. Вона ґрунтуватиметься на 30 найважливіших векторах розвитку.
Їх напрацювали після того, як був проведений економічний аудит держави, згідно з яким країна через відсутність реформ упродовж 10 років втратила $1 трлн ВВП.