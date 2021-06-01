На Всеукраинском форуме Украина 30. Образование и наука, который открыл 31 мая президент Украины Владимир Зеленский, обсуждались вопросы украинского образования и науки в мировом измерении, цифровизации и популяризации науки, обустройство комфортной среды для всех участников образовательного процесса.

В работе сессии Цифровизация образования и науки принял участие ректор КНУКиИ, доктор наук, профессор Михаил Поплавский.

— Университет культуры перешел на смешанное обучение. В вузе с 2018 года введена и реализуется Концепция развития цифрового университета. Поэтому пандемия Covid-19 хотя и стала для нас вызовом, особенно для образования, но это не шокировало. Мы были готовы психологически, педагогически и технически, – отметил во время панельной дискуссии Михаил Поплавский.

Поплавский добавляет, они создали Международный центр инновационных технологий. Также у них мощно работает факультет дистанционного обучения. Они полностью изменили концепцию профориентационной работы и взаимодействия с абитуриентами. — Сегодня социальные сети – основное средство комуникации с современной молодежью. У нас 90% преподавателей в социальных сетях. А что нужно для молодежи? Или молодежь тебе доверяет, или тебе не доверяет, — говорит Поплавский.

Всеукраинский форум Украина 30. Образование и наука проходит в столице с 31 мая по 2 июня отмечают организаторы форума: https://ukraine30.com/education_science/.

Михаил Поплавский выступил спикером на Всеукраинском форуме Украина 30. Образование и наука / 2 фотографии

Отмечается также, что участники мероприятия, в том числе, — представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, Министерства образования и науки.

А также украинские педагоги, ученые, западные партнеры, специалисты и эксперты будут дискутировать на темы современных тенденций в образовании и науке, трансформации образовательного процесса в Украине.

Михаил Поплавский стал обладателем титула Человек года

В Национальной опере Украины состоялось награждение юбилейной XXV общенациональной программы Человек года 2020.

Одним из победителей общенациональной программы в номинации Деятель искусств года стал народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии Украинская песня года Михаил Поплавский.

Фото: Михайло Поплавський