Михаил Поплавский выступил спикером на Всеукраинском форуме Украина 30. Образование и наука

На Всеукраинском форуме Украина 30. Образование и наука, который открыл 31 мая президент Украины Владимир Зеленский, обсуждались вопросы украинского образования и науки в мировом измерении, цифровизации и популяризации науки, обустройство комфортной среды для всех участников образовательного процесса.
В работе сессии Цифровизация образования и науки принял участие ректор КНУКиИ, доктор наук, профессор Михаил Поплавский.
— Университет культуры перешел на смешанное обучение. В вузе с 2018 года введена и реализуется Концепция развития цифрового университета. Поэтому пандемия Covid-19 хотя и стала для нас вызовом, особенно для образования, но это не шокировало. Мы были готовы психологически, педагогически и технически, – отметил во время панельной дискуссии Михаил Поплавский.
Поплавский добавляет, они создали Международный центр инновационных технологий. Также у них мощно работает факультет дистанционного обучения. Они полностью изменили концепцию профориентационной работы и взаимодействия с абитуриентами.
— Сегодня социальные сети – основное средство комуникации с современной молодежью. У нас 90% преподавателей в социальных сетях. А что нужно для молодежи? Или молодежь тебе доверяет, или тебе не доверяет, — говорит Поплавский.
Всеукраинский форум Украина 30. Образование и наука проходит в столице с 31 мая по 2 июня отмечают организаторы форума: https://ukraine30.com/education_science/.
Отмечается также, что участники мероприятия, в том числе, — представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, Министерства образования и науки.
А также украинские педагоги, ученые, западные партнеры, специалисты и эксперты будут дискутировать на темы современных тенденций в образовании и науке, трансформации образовательного процесса в Украине.
Михаил Поплавский стал обладателем титула Человек года
В Национальной опере Украины состоялось награждение юбилейной XXV общенациональной программы Человек года 2020.
Одним из победителей общенациональной программы в номинации Деятель искусств года стал народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии Украинская песня года Михаил Поплавский.
Фото: Михайло Поплавський