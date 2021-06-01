На Всеукраїнському форумі Україна 30. Освіта і наука, який відкрив 31 травня президент України Володимир Зеленський, обговорювалися питання української освіти та науки у світовому вимірі, цифровізації та популяризації науки, облаштування комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу.

У роботі сесії Цифровізація освіти і науки взяв участь ректор КНУКіМ, доктор наук, професор Михайло Поплавський.

– Університет культури перейшов на змішане навчання. У виші з 2018 року запроваджена й реалізується Концепція розвитку цифрового університету. Тому пандемія Covid-19 хоча і стала для нас викликом, особливо для мистецької освіти, але це не шокувало. Ми були готові психологічно, педагогічно й технічно, – зазначив під час панельної дискусії Михайло Поплавський.

Поплавський додає, вони створили Міжнародний центр інноваційних технологій. Також у них потужно працює факультет дистанційного навчання. Вони повністю змінили концепцію профорієнтаційної роботи та взаємодії з абітурієнтами.

– Сьогодні соціальні мережі – основний засіб комунікації із сучасною молоддю. У нас 90% викладачів у соціальних мережах. А що потрібно для молоді? Або молодь тобі довіряє, або ні, – каже Поплавський.

Всеукраїнський форум Україна 30. Освіта і наука, проходить в столиці з 31 травня до 2 червня зазначають організатори форуму: https://ukraine30.com/education_science/.

Михайло Поплавський виступив спікером на Всеукраїнському форумі Україна 30. Освіта і наука / 2 фотографии

Зазначається також, що учасники заходу, зокрема, – представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства освіти і науки.

А також українські педагоги, вчені, західні партнери, фахівці та експерти дискутуватимуть на теми сучасних тенденцій в освіті та науці, трансформації освітнього процесу в Україні.

Михайло Поплавський став володарем титулу Людина року

У Національній опері України відбулося нагородження ювілейної XXV загальнонаціональної програми Людина року 2020.

Одним із переможців загальнонаціональної програми в номінації Митець року став народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії Українська пісня року Михайло Поплавський.

Фото: Михайло Поплавський