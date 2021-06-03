В Украине обновился курс валют — доллар и евро подешевели. По состоянию на четверг, 3 июня, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,34 грн за единицу. По сравнению с предыдущим днем, цена снизилась на девять копеек.

Цена на евро составляет 33,33 грн — это на 20 копеек меньше за предыдущий банковский день.

Несколько подешевел также российский рубль, а цена на польский злотый выросла на 10 копеек.

Курс валют в Украине от НБУ на 3.06

$ 1 — 27, 34 грн;

€ 1 — 33,33 грн;

1 польский злотый — 7, 46 грн;

10 российских рублей — 3,72 грн.

Курс доллара и евро в июне — прогноз

По прогнозу экономиста, в июне курс гривны будет стабильным. Стоимость доллара ожидается в пределах 27,35-28 грн, евро будет стоить в диапазоне 33-35 грн.

Подробнее, каким будет курс доллара и евро в июне, читайте на Фактах ICTV.