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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар і євро впали в ціні: курс валют в Україні на 3 червня

гроші, деньги

В Україні оновився курс валют – долар та євро здешевшали. Станом на четвер, 3 червня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,34 грн за одиницю. Порівняно з попереднім днем, ціна знизилася на дев’ять копійок.

Ціна на євро складає 33,33 грн – це на 20 копійок менше за попередній банківський день.

Дещо здешевшав також російський рубль, а ціна на польський злотий зросла на 10 копійок.

Курс валют в Україні від НБУ на 3.06

  • $1 – 27, 34 грн;
  • €1 – 33,33 грн;
  • 1 польський злотий – 7, 46 грн;
  • 10 російських рублів – 3,72 грн.

курс валют 3 червня

Курс долара та євро у червні – прогноз

За прогнозом економіста, у червні курс гривні буде стабільним. Вартість долара очікується у межах 27,35-28 грн, євро коштуватиме у діапазоні 33-35 грн.

Детальніше про курс долара та євро у червні читайте на Фактах ICTV.

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