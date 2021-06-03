В Україні оновився курс валют – долар та євро здешевшали. Станом на четвер, 3 червня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,34 грн за одиницю. Порівняно з попереднім днем, ціна знизилася на дев’ять копійок.

Ціна на євро складає 33,33 грн – це на 20 копійок менше за попередній банківський день.

Дещо здешевшав також російський рубль, а ціна на польський злотий зросла на 10 копійок.

Курс валют в Україні від НБУ на 3.06

$1 – 27, 34 грн;

€1 – 33,33 грн;

1 польський злотий – 7, 46 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

Курс долара та євро у червні – прогноз

За прогнозом економіста, у червні курс гривні буде стабільним. Вартість долара очікується у межах 27,35-28 грн, євро коштуватиме у діапазоні 33-35 грн.

Детальніше про курс долара та євро у червні читайте на Фактах ICTV.