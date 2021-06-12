Тратят на ремонт: в Минюсте рассказали, сколько заработали на платных камерах СИЗО

Государственный бюджет Украины пополнился на 4 млн грн за счет продажи мест в платных камерах следственных изоляторов.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции.
— На сегодняшний день работает 40 платных камер общей вместимостью на 100 мест, — заявили в Минюсте.
По данным ведомства, все деньги, заработанные таким образом будут направлены на ремонт и восстановление бесплатных камер.
Как сообщили в Минюсте, на сегодняшний день уже удалось привести в порядок 65 бесплатных камер на 406 мест, а также коридоры СИЗО и несколько прогулочных двориков.
Приватизация исправительных колоний
Группа компаний SoftServe, которая приобрела территорию львовской колонии №48, планирует построить на ее территории научный кампус.
Образовательное пространство будет использоваться для развития талантливых жителей Львова.
Кроме того, на территории приватизированной экс-колонии будет построена спортивная инфраструктура и детский сад.