Тратят на ремонт: в Минюсте рассказали, сколько заработали на платных камерах СИЗО

Государственный бюджет Украины пополнился на 4 млн грн за счет продажи мест в платных камерах следственных изоляторов.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции.

— На сегодняшний день работает 40 платных камер общей вместимостью на 100 мест, — заявили в Минюсте.

По данным ведомства, все деньги, заработанные таким образом будут направлены на ремонт и восстановление бесплатных камер.

Как сообщили в Минюсте, на сегодняшний день уже удалось привести в порядок 65 бесплатных камер на 406 мест, а также коридоры СИЗО и несколько прогулочных двориков.

Приватизация исправительных колоний

Группа компаний SoftServe, которая приобрела территорию львовской колонии №48, планирует построить на ее территории научный кампус.

Образовательное пространство будет использоваться для развития талантливых жителей Львова.

Кроме того, на территории приватизированной экс-колонии будет построена спортивная инфраструктура и детский сад.