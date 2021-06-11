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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Будут развивать таланты: что построят на месте приватизированной львовской колонии

Колония №48

На территории львовской исправительной колонии №48, которую продали в частную собственность, будет построен кампус.

Территорию за 377,5 млн грн выкупила одна из компаний группы SoftServe, которая работает в IT-сфере.

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Там планируется построить квартал, где будут созданы все условия, для развития талантливых жителей города.

Кроме того, будет возведен детский садик и различная спортивная инфраструктура. Проекты для новых объектов будут отбираться на специальном архитектурном конкурсе.

Почти втрое дороже

Львовская колония №48 была продана на аукционе, который состоялся 3 июня.

Она стала первым исправительным учреждением, территория которого была приватизирована в рамках Большой распродажи.

Стартовая стоимость лота составляла 132,7 млн грн, однако за него удалось выручить почти втрое больше.

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