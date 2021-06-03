Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки: Минюст о продаже первой колонии

3 июня в Украине на аукционе впервые продали имущество колонии в рамках Большой распродажи тюрем. Так, продали Львовскую исправительную колонию №48 за более 300 млн грн.
Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, первый лот продали за 377,5 млн грн. Хотя и стартовая цена объекта — 132,7 млн грн.
— Рост цены на аукционе — чуть ли не в три раза, — отметил министр.
В частности, в торгах приняли участие семь участников и это была первая продажа в рамках Большой распродажи тюрем.
— Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки, — сказал политик.
Кроме того, Малюська напомнил, что распределение полученных средств будет происходить по принципу 30/70.
Так, 30% отдадут в государственный бюджет, а 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры.
По словам министра, Большая распродажа тюрем превратится в Большое строительство.
— Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не будут позором для государства, — отметил он.
Продажа Ирпенской колонии
Первая тюрьма, которую планировали продать в Украине — это Ирпенский исправительный центр. Здесь более 8 га земли и тысячи квадратных метров различных помещений.
Стартовая цена 220 млн грн. В Фонде госимущества уверяли, что никаких дополнительных условий для инвесторов не будет.
Подробнее о продаже тюрем в Украине — читайте на Фактах ICTV.
Источник: Денис Малюська
Фото: Минюст