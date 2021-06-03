Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки: Минюст о продаже первой колонии

3 июня в Украине на аукционе впервые продали имущество колонии в рамках Большой распродажи тюрем. Так, продали Львовскую исправительную колонию №48 за более 300 млн грн.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, первый лот продали за 377,5 млн грн. Хотя и стартовая цена объекта — 132,7 млн грн.

— Рост цены на аукционе — чуть ли не в три раза, — отметил министр.

В частности, в торгах приняли участие семь участников и это была первая продажа в рамках Большой распродажи тюрем.

— Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки, — сказал политик.

Кроме того, Малюська напомнил, что распределение полученных средств будет происходить по принципу 30/70.

Так, 30% отдадут в государственный бюджет, а 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры.

По словам министра, Большая распродажа тюрем превратится в Большое строительство.

— Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не будут позором для государства, — отметил он.

Продажа Ирпенской колонии

Первая тюрьма, которую планировали продать в Украине — это Ирпенский исправительный центр. Здесь более 8 га земли и тысячи квадратных метров различных помещений.

Стартовая цена 220 млн грн. В Фонде госимущества уверяли, что никаких дополнительных условий для инвесторов не будет.

Подробнее о продаже тюрем в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Денис Малюська

Фото: Минюст