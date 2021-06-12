Витрачають на ремонт: в Мін’юсті розповіли, скільки заробили на платних камерах СІЗО

Державний бюджет України поповнився на 4 млн грн за рахунок продажу місць в платних камерах слідчих ізоляторів.

Про це розповіли в прес-службі Міністерства юстиції.

– На сьогоднішній день працює 40 платних камер загальною місткістю на 100 людей, – заявили в Мін’юсті.

За даними відомства, всі гроші, зароблені таким чином будуть спрямовані на ремонт і відновлення безкоштовних камер.

Як повідомили в Мін’юсті, на сьогоднішній день вже вдалося привести до ладу 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також коридори СІЗО та кілька прогулянкових двориків.

Приватизація виправних колоній

Група компаній SoftServe, яка придбала територію львівської колонії №48, планує побудувати на її території науковий кампус.

Освітній простір буде використовуватися для розвитку талановитих жителів Львова.

Крім того, на території приватизованої екс-колонії буде побудована спортивна інфраструктура і дитячий сад.