Если Россия запустит Северный поток-2 и решит остановить транзит газа в Европу через ГТС Украины, голубое топливо значительно подорожает для населения.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.

По ее словам, уже сейчас РФ искусственно создает дефицит газа, не поставляя на европейский рынок необходимые объемы, поэтому цены на газ очень высокие, и “какими они будут зимой — никто не знает”.

Более того, как отметила Зеркаль, если зимой РФ решить остановит транзит через Украину, Киев получит очень дорогой газ.

– Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа. Если не будет транзита, нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся, – объяснила Зеркаль.