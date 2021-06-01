Перебоев с горячей водой, а также теплом в этом сезоне удастся избежать. Тепловики смогут купить газ для производственных нужд по специальной цене — 7,42 грн за кубометр.

Еще недавно производители тепла и горячей воды — предприятия теплокоммунэнерго, — получали газ для своих нужд в рамках так называемого возложения специальных обязанностей.

Согласно ему, государственный Нафтогаз должен был поставлять предприятиям газ по фиксированной цене без предоплаты — даже несмотря на многомиллиардные долги последних.

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И с конца мая действие ВСО завершилось. И в области теплокоммунэнерго заговорили о существенных рисках для подготовки к зиме. Мол, рыночные цены на топливо тепловики просто не потянут. А не будет газа — не будет и тепла и горячей воды. В некоторых городах эти услуги начали отключать уже в мае.

Без газа и тепла никого не оставят

В конце концов кризиса удалось избежать: с июня Нафтогаз предложил предприятиям ТКЭ специальные условия — трехлетние контракты с фиксированным тарифом и без предоплаты.

Цена первого года — всего 7 грн 42 коп. за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы). Такая цена будет действовать следующие 13 месяцев. А дальше предложения будут индексировать.

Специальная цена будет распространяться только на исторический объем потребления ТКЭ для производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения.

Все, что выше — будут отпускать уже на других условиях. Такой подход оградит от любых злоупотреблений и будет побуждать к повышению энергоэффективности, убеждены специалисты.

— Благодаря постоянной цене на газ, мы можем на будущие 3 года спланировать себе четко, какую часть финансов мы сможем за счет экономии перевести в приобретение новых товаров для модернизации и чтобы взять старое оборудование, которое осталось еще со времен Советского Союза, — говорит исполнительный директор ООО Нафтогаз Тепло Роман Зубик.

“Переходный период” для ТКЭ

Таким образом, как надеются эксперты, критической ситуации в ТКЭ этой осенью удастся избежать. А это даст тепловикам время, чтобы лучше подготовиться к новым, рыночным реалиям. В частности — инвестировать в реконструкцию и модернизацию сетей и котельных, а также — развивать возобновляемую энергетику.

— Это как раз будет тот льготный период работы для них, когда они в первую очередь должны использовать это время драгоценное — 3 года, это немало — для того, чтобы модернизировать свою систему теплоснабжения, свои котельные, свои сети. Этот период должен быть использован как для реконструкции, так и для установки новых мощностей, которые бы через 3 года дали возможность использовать или мусор, или отходы из биомассы, — отмечает исполнительный директор Клиар Энерджи Групп, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (2014 -2019 гг.) Сергей Савчук.

Международный опыт свидетельствует: централизованные системы отопления — наиболее эффективные и экологические. Поэтому отказываться от них — нецелесообразно. А вот совершенствовать и развивать — как раз надо, констатирует мэр Славутича. В этом городе уже осознали, насколько в области мощный потенциал для экономии.

— В первую очередь, это сокращение самого потребления энергии, потому что наши здания крайне неэффективны. Те меры, которые мы внедряем, показывают экономию более 50%. Это просто колоссальный ресурс. Параллельно мы движемся и в направлении замещения источника тепловой энергии. Это использование имеющегося ресурса тепловой энергии: древесная щепа и отходы сельскохозяйственного производства, — рассказывает мэр Славутича Юрий Фомичев.

По мнению экспертов, новые технологии и источники энергии должны помочь ТКЭ построить эффективную деятельность. Чтобы никакие колебания цен на топливо впоследствии не становились для отрасли критичными.