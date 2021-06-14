Украина против запуска российского газопровода Северный поток-2, поскольку это в целом угроза безопасности страны – не только экономике, написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

В связи с этим, по его мнению, условием запуска российского проекта должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность страны – “это будет честная компенсация угроз”.

Кулеба добавил, что уже озвучил такую позицию Киева на переговорах на прошлой неделе в Берлине.

Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова рассмотреть возможность получения компенсации за прекращение транзита после запуска российского газопровода Северный поток-2.

По его словам, не факт, что Киев устроят условия, которые будут предложены, однако рассмотреть их украинская власть согласна.

Кулеба считает, что Северный поток-2 нужно использовать, как рычаг для давления на РФ для достижения конструктивной позиции в отношении мирного диалога.