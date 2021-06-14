Якщо Росія запустить Північний потік-2 і вирішить зупинити транзит газу в Європу через ГТС України, блакитне паливо значно здорожчає для населення.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила радник міністра енергетики Лана Зеркаль.

За її словами, вже зараз РФ штучно створює дефіцит газу, не поставляючи на європейський ринок необхідні обсяги, тому ціни на газ дуже високі, і “якими вони будуть взимку – ніхто не знає”.

Більш того, як зазначила Зеркаль, якщо взимку РФ вирішить зупинить транзит через Україну, Київ отримає дуже дорогий газ.

– Зараз ми можемо поставляти газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу. Якщо не буде транзиту, нам доведеться фактично фізично поставляти газ з Європи, і витрати на поставку газу значно збільшаться, – пояснила Зеркаль.

Компенсація за запуск Північного потоку-2

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що запуск російського газопроводу Північний потік-2 – це загроза не лише економіцій, а й безпеці країни загалом.

Тому, на його думку, умовою запуску російського проекту повинна бути деоккупація українських територій і енергобезпека країни – “це буде чесна компенсація загроз”.