Деньги от растаможки авто потратят на борьбу с коронавирусом — Шмыгаль

Средства, полученные государственным бюджетом Украины от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, могут быть направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

С такой инициативой выступило правительство, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

— В частности, деньги могут потратить на закупку вакцин. Кроме того, на этой неделе Эстония объявила о выделении странам Восточного партнерства 900 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca, из которых Украина получит 200 тысяч, — заявил Шмыгаль.

По его словам, госбюджет получит дополнительные поступления, поскольку начал действовать льготный порядок растаможки.

Также глава правительства отметил, что Кабмин уже одобрил законопроект о выделении дополнительных 1,4 млрд грн на противодействие коронавирусу и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Продление карантина в Украине

На прошлой неделе Денис Шмыгаль сообщил о решении правительства продлить карантин в Украине до конца лета.

Согласно распоряжению Кабмина, ограничения будут действовать до 31 августа включительно.

При этом правительство решило ослабить карантин, поскольку все области Украины перешли в зеленую зону эпидемической опасности.