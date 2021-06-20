Гроші від розмитнення авто витратять на боротьбу проти коронавірусу – Шмигаль

Кошти, які будуть отримані державним бюджетом України від розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, можуть спрямувати на боротьбу з пандемією коронавірусу.

З такою ініціативою виступив уряд, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Зокрема, гроші можуть витратити на закупівлю вакцин. Крім того, цього тижня Естонія оголосила про виділення країнам Східного партнерства 900 тисяч доз вакцини компанії AstraZeneca, з яких Україна отримає 200 тисяч, – заявив Шмигаль.

За його словами, держбюджет отримає додаткові надходження, оскільки почав діяти пільговий порядок розмитнення.

Також очільник уряду зазначив, що Кабмін вже схвалив законопроект про виділення додаткових 1,4 млрд грн на протидію коронавірус і направив його на розгляд Верховної Ради.

Продовження карантину в Україні

Минулого тижня Денис Шмигаль повідомив про рішення уряду продовжити карантин в Україні до кінця літа.

Згідно з розпорядженням Кабміну, обмеження будуть діяти до 31 серпня включно.

При цьому уряд вирішив послабити карантин, оскільки всі області України перейшли в зелену зону епідемічної небезпеки.