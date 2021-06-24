По состоянию на утро 24 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют. В частности, евро укрепил свои позиции и вырос в цене, тогда как официальный курс доллара снизился.

Так, американская валюта немного подешевела за день и стоит 27,27 грн/1$. Накануне курс был 27,3 грн/1$.

Цена на евро по состоянию на четверг установлена на уровне 32,60 грн/1€. Днем ранее курс составлял 32,46 грн/1€.

В то же время официальный курс гривны к польскому злотому и российскому рублю также несколько вырос.

Курс валют в Украине от НБУ на 24 июня:

$1 — 27,27 грн;

€1 — 32,60 грн;

1 польский злотый — 7,20 грн;

10 российских рублей — 3,75 грн.

Курс доллара в Украине в июне

По прогнозам экономических экспертов, курс гривны в июне 2021 года будет стабильным. Так, доллар будет стоить в пределах 27,35-28 грн, а евро — в пределах 33-35 грн.

В то же время эксперт отмечает, что валютные резервы НБУ остаются на высоком уровне (около $28 млрд). Кроме этого, происходит отток инвестиций и растет дефицит внешней торговли.