Станом на ранок 24 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют. Зокрема, євро зміцнив свої позиції та зріс у ціні, тоді як офіційний курс долара знизився.

Так, американська валюта трохи здешевшала за день та коштує 27,27 грн/1$. Напередодні курс був 27,3 грн/1$.

Ціна на євро станом на четвер встановлено на рівні 32,60 грн/1€. Днем раніше курс складав 32,46 грн/1€.

Водночас офіційний курс гривні до польського злотого та російського рубля також дещо зросли.

Курс валют в Україні від НБУ на 24 червня:

$1 – 27,27 грн;

€1 – 32,60 грн;

1 польський злотий – 7,20 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Курс долара в Україні у червні

За прогнозами економічних експертів, курс гривні у червні 2021 року буде стабільним. Так, долар коштуватиме в межах 27,35-28 грн, а євро – в межах 33-35 грн.

Водночас експерт зауважує, що валютні резерви НБУ залишаються на високому рівні (близько $28 млрд). Окрім цього, відбувається відтік інвестицій та зростає дефіцит зовнішньої торгівлі.