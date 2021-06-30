Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Аэропорт Житомир открывают для международных рейсов

авіакатастрофа індонезія

Аэропорт Житомир им. Королева открывают для международных рейсов. Правительство согласовало открытие пункта пропуска в аэропорту через государственную границу. Таким образом аэровокзал стал международным.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров 30 июня.

— Открыть международный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту Житомир для грузового и пассажирского воздушного пространства с постоянным режимом функционирования, — отмечается в распоряжении.

В пояснительной записке к проекту распоряжения говорится, что сейчас аэропорт Житомир является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.

Читайте
Борисполь вошел в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка