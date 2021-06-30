Аэропорт Житомир им. Королева открывают для международных рейсов. Правительство согласовало открытие пункта пропуска в аэропорту через государственную границу. Таким образом аэровокзал стал международным.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров 30 июня.

— Открыть международный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту Житомир для грузового и пассажирского воздушного пространства с постоянным режимом функционирования, — отмечается в распоряжении.

В пояснительной записке к проекту распоряжения говорится, что сейчас аэропорт Житомир является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.