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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Аеропорт Житомир відкривають для міжнародних рейсів

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Аеропорт Житомир ім. Корольова відкривають для міжнародних рейсів. Уряд погодив відкриття пункту пропуску в аеропорту через державний кордон. Таким чином аеровокзал став міжнародним. 

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 30 червня.

– Відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту Житомир для вантажного та пасажирського повітряного простору з постійним режимом функціонування, – наголошується в розпорядженні. 

У пояснювальній записці до проекту розпорядження йдеться, що зараз аеропорт Житомир є працездатним дочірнім підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку та обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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