Аеропорт Житомир ім. Корольова відкривають для міжнародних рейсів. Уряд погодив відкриття пункту пропуску в аеропорту через державний кордон. Таким чином аеровокзал став міжнародним.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 30 червня.

– Відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту Житомир для вантажного та пасажирського повітряного простору з постійним режимом функціонування, – наголошується в розпорядженні.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження йдеться, що зараз аеропорт Житомир є працездатним дочірнім підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку та обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.