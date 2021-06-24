Международный аэропорт Борисполь впервые в истории занял 14-е место в рейтинге крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров. Также он восстановил уже 60% рейсов 2019 года.

Таким образом украинский аэропорт опередил аэропорты Вены, Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Женевы, Цюриха, Милана, Барселоны, Брюсселя, Стокгольма, Варшавы и еще более 300 крупнейших европейских аэропортов.

По данным ACI Europe (Международный совет аэропортов Европы), за четыре месяца 2021 года Борисполь поднялся на 14-е место в Европе и впервые в истории вошел в топ-15.

По состоянию на май этого года украинский аэропорт уже возобновил 60% рейсов относительно показателей 2019 года.

Тогда как страны-участницы Евроконтроля (Европейская организация по безопасности аэронавигации) возобновились лишь на 39%.

Председатель наблюдательного совета предприятия Владимир Жмак отметил, что сейчас ожидают полноценного восстановления авиасообщения со странами Евросоюза для активного роста пассажиропотока.

Источник: Борисполь