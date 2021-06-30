В конце июня средняя стоимость бензина А-92 в стране выросла на 24 коп и составила 28,72 грн/л. На 37 коп подорожал бензин А-95 и стоил 29,68 грн/л. Стоимость дизельного топлива (ДТ) также подскочила на 44 коп — до 28,17 грн/л.

Под конец месяца на АЗС WOG и ОККО дизельное топливо подорожало до 29,23 грн/л. А вот Shell снизил стоимость бензина А-92 до 29,99 грн/л, хотя поднял цену на ДТ до 29,19 грн/л.

На станциях Укрнафты цены на А-92 выросли до 28 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 29 и 28 грн/л. Также преимущественно на дизельное топливо повысили цены сети AMIC, KLO, Параллель, Автотранс, Укр-Петроль, Рур групп, УГД, BVS.

На днях Министерство экономики тоже повысило среднюю стоимость бензина в Украине на 0,1%. Топливо подорожало на 2 копейки, поэтому теперь его цена составляет 25,84 грн за литр против 25,82 грн, как было раньше. А вот стоимость дизельного топлива в Украине выросла на 0,6% — до 22,23 грн за литр.

Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что повышение Министерством экономики средней стоимости на топливо открывает возможность для дальнейшего роста цен на бензин и дизель.

— Учитывая введенные правительством предельные торговые наценки, стоимость бензина А-95 не должна превышать 30,84 грн, а дизтоплива — 29,23 грн. То есть, цены в июле могут вырасти более чем на гривну. Кроме того, в июле начинается жатва, сезон отпусков, когда люди активно путешествуют. Все это будет повышать спрос на топливо, — отмечает он.

Александр Хмелевский уверяет: хотя 28 июня нефть марки Brent упала на мировых рынках на 2%, об изменении тенденции говорить рано. Поскольку не исключено, что вскоре она возобновит рост.

Поэтому экономист успокаивает, что пока такие колебания не повлияют на стоимость топлива в Украине.