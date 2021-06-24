Министерство экономики повысило среднюю стоимость бензина в Украине на 0,1%. Топливо подорожало на 2 копейки, поэтому теперь его цена составляет 25,84 грн за литр против 25,82 грн, как было раньше.

А вот стоимость дизельного топлива в Украине выросла на 0,6% — до 22,23 грн за литр.

Поэтому отныне с учетом предельной торговой наценки в июне стоимость бензина на украинских АЗС не должна превышать 30,84 грн за литр, а стоимость дизельного топлива — 29,23 грн за литр.

В мае правительство ввело временное госрегулирование цен на бензин и дизель. Оно предусматривает, что предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива должны составлять не более 7 грн/литр, а бензина — не выше 5 грн/литр.

Регулировка максимальной торговой надбавки на бензин и дизель не касается топлива класса премиум. Действие документа распространяется только на бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.

Источник: Минэкономики